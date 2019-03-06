Şehri birbirine kattı, ‘önüme çıktılar, kaçtım’ dedi

Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Servet T. (32) yönetimindeki 34 BJV 271 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarını umursamayan Servet T. uygulama noktasından kaçmaya başladı.

30 kilometre boyunca kaçtı

Polisten kaçmaya devam eden Servet T. yaklaşık 30 kilometre yakalanmamak için diretti. Lüks otomobili ile 30 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü Servet T., Seyhan İlçesine Bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde Seyhan Asayiş Devriye Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri yarısına kadar alkol şişesi ve içerisinde alkol bulunan bardak buldu. Sürücüye yapılan alkol testinde 0.39 promil çıktı.

Sürücüden pişkin cevaplar

Gözaltına alınan Servet T. gazetecilerin polisten neden kaçtın sorusuna,” Ehliyet yok, önüme çıktılar kaçtım” ve polislerin hayatını riske attınız,” Kendimden hariç kimsenin hayatını riske atmadım” cevaplarını verdi.

