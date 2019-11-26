Sel mağdurlarının yaraları sarılıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Belediyenin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Kullanılamayacak duruma gelen 6 evde yaşayan vatandaşlarımızı çevredeki pansiyonlara taşıdık. Geçmiş olsun Kemer” diye konuştu.

Kemer'i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, Ağva Deresi ve Keçili Çayı taştı. Keçili Deresi üzerindeki korkuluk selin getirdiği döküntülerin çarpmasıyla devrilirken, bazı evlerin bahçe duvarları da yıkıldı. Kemer Kaymakamlığı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, sel felaketinden dolayı zarar gören 35 evde hasar tespit edildiğini aktardı.

“GEÇMİŞ OLSUN KEMER”

Selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduklarını belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Fen işleri ekiplerimizle bölgede inceleme yaptık. Ekiplerimizle vatandaşlara destek olmaya çalıştık. Elimizden geleni yapıyoruz. Su basan evlerdeki suları tahliye ettik. Şu anda ise hasar tespit çalışması yapıyoruz. Belediyenin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Kullanılamayacak duruma gelen 6 evde yaşayan vatandaşlarımızı çevredeki pansiyonlara taşıdık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Geçmiş olsun Kemer” diye konuştu.