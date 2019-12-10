Selahattin Demirtaş’ın son durumu nasıl? HDP’den Selahattin Demirtaş açıklaması…

Geçen hafta rahatsızlandığına dair haberlerin basında yer aldığı Selahattin Demirtaş’ın son durumu merak ediliyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin gerekli kontrol ve tetkiklerin yapıldığını açıklamıştı, dün ise Selahattin Demirtaş planlı bir randevuyla hastaneye gitti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN SON DURUMU

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı iddiasıyla bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Demirtaş'ın bugün akşam saat 18.00 sıralarında cezaevinden hastaneye sevki sırasında jandarma ekipleri adeta etten duvar örerken, ring aracıyla mahkum girişi de tamamen kapatıldı

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'den yapılan açıklamada “Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir.” denildi.