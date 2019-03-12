Selami Şahin’in Fizy profilindeki ilk şarkı nedir? (12 Mart Hadi ipucu sorusu)

Hadi bu akşam 20:30'da. İpucu sorusu şöyle soruldu: “Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor. İpucu için hemen Fizy'e git, sevilen sanatçı Selami Şahin'in Fizy profilindeki ilk şarkıya göz atmayı unutma.Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.”

SELAMİ ŞAHİN’İN FİZY PROFİLİNDEKİ İLK ŞARKI NEDİR?

CEVAP: BAŞTAN BAŞA SEN

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Selami Şahin (d. 15 Ağustos 1948; Yayladağı, Hatay), Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve yapımcı. Altı kardeşten dördüncüsü olan, Selami Şahin 15 Ağustos 1948 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, dünyaya geldi. Selami Şahin'in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti.

Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay'dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul'da da devam etti ve birçok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır'la bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin'e ilk 45'lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait olan “Zeynebim”, plağın ilk şarkısıdır.

Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45'liği ile asıl ününe kavuşmuş ve bu sırada ders almadan kitapların yardımı ile kendi kendine notaları öğrenmiştir. Hislerini notalarla da ifade etmeyi öğrenen Şahin, müzik hayatına artık sadece yorumcu olarak değil, bestecilik kimliğini de katarak yürümeye devam etmiş ve 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başlamıştır. Ayrıca birçok enstrümanı çalmaya da yine bu dönemde başlamıştır.