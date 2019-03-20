Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl 3 ay hapis

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6'sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davaya 3. gününde de devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmada mahkeme tutuklu avukatların ve müdafilerinin esasa ilişkin beyanlarını dinlemeden hükmünü açıkladı.

Avukat Selçuk Kozağaçlı “DHKP-C terör örgütüne üye olma” suçundan 11 yıl 3 ay ceza alırken, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten 10 yıl, Barkın Timtik 18 yıl 9 ay, Emru Timtik ve Özgür Yılmaz 13 yıl 6 ay, Behiç Aşçı ve Şükrüye Erden 12 yıl, Naciye Demir ve Aycan Çiçek 9 yıl, Ezgi Çakır 8 yıl, Zehra Özdemir ve Ahmet Mandacı 3 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Avukatların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmaya tutuklu avukatlar ve müdafileri katılmadı. Tutuksuz yargılanan avukatlardan Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir'in hazır bulunduğu duruşmada, 100'ü aşkın jandarma görevlisi vardı. Duruşmayı izleyenler arasında sanık yakınlarının yanı sıra Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği’nden (ELDH) avukatlar ile İtalya, Belçika, Almanya, Fransa ve Yunanistan’dan avukatları ile Uluslararası Af Örgü Türkiye Kampanyaları Koordinatörü Milena Buyum izledi.

AVUKATLARIN YOKLUĞUNDA BEYANLAR DİNLENDİ

Üçüncü blok duruşmalarının ikinci gününde (dün) mahkeme, esasa ilişkin beyanların alınması için duruşmayı bugün saat 10.00'a bırakmıştı. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, saat 10.37 olmasına rağmen tutuklu sanıklar ve avukatlarının salona gelmediğini zapta geçirdi. Başkan Gürlek daha sonra, tutuksuz sanıklar Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir'e esasa ilişkin beyanlarını sordu. Avukatının aynı zamanda eşi olduğunu ve hamileliği sebebiyle rapor alarak duruşmaya katılamadığını belirten Mandacı, esasa ilişkin bu aşamada savunma yapamayacağını söyledi.

Mandacı, dünkü taleplerini tekrarladı ve ev hapsinin kaldırılmasını istedi. Tutuksuz avukatlardan Zehra Özdemir de, dünkü duruşmada mahkemenin, avukatı Bahattin Özdemir'i kısıtladığını hatırlattı ve avukatının yokluğunda esasa ilişkin savunma yapamayacağını ifade etti. Özdemir, haftada iki gün imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan Mandacı ve Özdemir, “avukatlarımız eşliğinde savunma yapmak isterdik” diyerek beraat istedi.