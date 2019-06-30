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Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı

Kayseri'de bulunan Homurlu Şelalesi'nde kayalıklarda fotoğraf çekinirken dengesini kaybederek dereye düşen genci arama çalışmaları 3 saattir sürüyor.

22:20 -
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi’nde bulunan Homurlu Şelalesi’ne ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa ,iddiaya göre fotoğraf çektirmek için şelalenin üst tarafındaki kayalıklara çıktı. Fotoğraf çekinirken dengesini kaybeden Timurbuğa, dereye düşerek gözden kayboldu.

KAYSERİ’DE BULUNAN HOMURLU ŞELALESİ’NDE KAYALIKLARDA FOTOĞRAF ÇEKİNİRKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DEREYE DÜŞEN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3 SAATTİR SÜRÜYOR. FOTOĞRAFLAR:İHA

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 ve gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarma ile Türkuaz 112 ekipleri tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 3 saattir devam ediyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 22:34 30.06.2019
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