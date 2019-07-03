Selim’den 24 gün sonra acı haber geldi

Manavgat’ın Oymapınar Mahallesi’ndeki Oymapınar Baraj gölü yakınlarındaki ormanlıkta düzenlenen ‘3’üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali’nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran sabahı arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra kamp alanından ormanın içine doğru gitti. Uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen Özersinci’nin arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

İLGİLİ HABER Acı haber! Anne-baba ağır yaralı, 7 aylık bebekleri ise...

Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, kayıp gencin kıyafetleri, baraj gölüne inilen patikada bulundu. Baraj gölünde 11 Haziran’dan itibaren Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, deniz polisi, AKUT, İHH ekiplerince su altında; Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma komando timleri, itfaiyeciler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından da kokuya duyarlı köpekler ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün helikopteri kullanılarak arama yapıldı. Baraj gölündeki aramalarda jandarma ekiplerince Ankara’dan getirilen ve su altını gösteren robot da kullanılmasına rağmen Yıldırım Selim Özersinci bulunamadı.

İLGİLİ HABER Acı haberler peş peşe geldi

Baraj gölünün Karavca Mahallesi tarafında, bugün saat 12.00 sıralarında, su altında ceset görülünce jandarmaya haber verildi. Çağrılan uzman ekip tarafından 24 gün sonra baraj gölünden çıkarılan cansız bedenin, Yıldırım Selim Özersinci’ye ait olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Özersinci’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DHA