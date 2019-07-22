Selin ardından valilikten kritik uyarı

Düzce Valiliği sel afetinin yaşandığı bölgedeki vatandaşları içme suyu konusunda uyardı. Valilik, suyun kaynatılarak içilmesi uyarısında bulunarak, şu açıklamada bulundu: “18 Temmuz tarihinde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle vatandaşlarımızın, şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında, kaynağı belli olmayan suları tüketmemeleri önem arz etmektedir. Su kesinti sonrasında şebeke suyunu içme amaçlı olarak kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar akıtılmalı ve tercihen 1-2 dakika kaynatılıp, soğutularak kullanılmalıdır. Mümkünse Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ambalajlı sular tüketilmelidir. Depolanan veya saklanan sular, ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmelidir. Sular gelse bile öncelikle depolanmış sular tüketilmeli, geniş kapaklı musluklu bidonlar tercih edilmeli, bidonların temizliği sürekli kontrol edilmelidir.”

YİYECEKLERİN YIKANMASI

Valilik yiyeceklerin yıkanması konusunda da şu uyarıyı yaptı: “Su kesintisi sonrasında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1´lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak, 30 dakika bekletilmelidir(Yüzde 1’lik klor solüsyonu 1 bardak çamaşır suyunun üzerine 9 bardak normal su konularak kolayca hazırlanır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan çamaşır suyu herhangi bir katkı maddesi içermemeli ve yüzde 10 aktif klor `sodyum hipoklorit´ içermelidir. Konuyla ilgili yaşanabilecek güçlüklerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak bilgi alınmalıdır). Bu bağlamda; vatandaşlarımızın yaşayabileceği herhangi bir karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal vb. rahatsızlık durumlarında en yakın sağlık kurumuna başvurarak, tıbbi yardım almaları gerekmektedir.”

DENİZE GİRİLMEMESİ UYARISI

Sel sularının neden olduğu atıkların karışmış olmasından dolayı denizin mikrobiyolojik olarak kirlenebileceği, denize girilmesi halinde deniz suyunda bulunan mikroorganizmaların bulaşıcı hastalıklara ve salgına neden olabileceği kaydedilen açıklamada “İl sağlık müdürlüğümüze bağlı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ilçemizde bulunan deniz suyundan analiz için alınan numunelerinin uygun olması durumunda ve plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar vatandaşların Akçakoca ilçemizde denize girmemesi, cankurtaran ekiplerinin ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kamuoyunun bilgisine sunulur.”

SEL SONRASI İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Düzce Belediyesi tarafından, sel sonrası salgın hastalıkların önüne geçmek ve sel nedeniyle eski ilaçlamaların etkisini kaybetmesi nedeni başlatılan kapalı kanal larva ilaçlaması ve sıvı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında oluşan sel felaketinin ardından çalışmalarını hızla yürüten Düzce Belediyesi kapalı kanallarda ve açık bölgelerde daha önce yapmış olduğu ilaçlamaların yağmurlar yüzünden etkisini kaybetmesi, sel ile birlikte oluşabilecek salgın hastalıkların önüne geçmek ve böcek, sinek gibi haşeratların üremesini engellemek amacıyla Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyü başta olmak üzere sıvı ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, “Yaşanan sel sonrası salgın hastalıkların önüne geçmek sinek böcek ve haşeratların üremesini engellemek amacıyla yoğun olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.