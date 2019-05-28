Selin Sayek Böke: TL’ye güveni iktidarın yarattığı güvensizlik yıktı

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ekonomiyi düzeltmek için yapılan hamlelerin Türkiye ekonomisinin kaynaklarının iktidar tarafından tüketildiğinin bir itirafı olduğunu söyledi. Böke, “Hamleler devletin bitmiş olan parasını bir şekilde canlandırmak üzere yapılıyor. Merkez Bankası aracılıyla yapılan da kasada tüketmiş olduğu dövizin yerine döviz koyabilme gayreti. Yapılan hamleler ekonomiye güveni sarsıyor ve yatırımcı açısından işler söylenilenden de kötü duygusunu yaratıyor. Bu durum zaten var olan güvensizliği ve bunun doğurduğu istikrarsızlığı hızlandırıp derinleştiriyor” diye konuştu.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan CHP Milletvekili Böke, Türk Lirası’na dair güveni iktidarın yarattığı güvensizliğin yıktığını belirtti.

Böke, “Ağır hukuksuzluklar ve ciddi bir demokrasi yıkımıyla karşı karşıyayız. Hiçbir ekonomik aktörün haklarının korunacağına dair bir güvence hissetmediği ve herhangi bir adım atamadığı bir zemin yaratıldı. Öngörülebilir olmaktan çıkardığınız her ekonomik düzende o ekonominin para birimine dair güven azalır” dedi.

İktidarın Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu reçeteyi ortaya koymasının mümkün olmadığını söyleyen Selin Sayek Böke, “Likitide krizi güven krizidir, güveni yaratacak olan hukuk ve demokrasidir. Bu iktidar bilerek ve isteyerek hukuku ve demokrasiyi yıkmışken ve onu siyaseten ayakta tutan düzen bu iken durumu değiştiremez. Bugün ekonomiyi kurtaracak olan varolan kaynakları üretime kaydırmaktır. Ranttan değil üretimden kaynaklanan bir düzen kurulmalıdır. Bunu bu iktidar yapamaz. Çünkü doğasına aykırı” açıklamasını yaptı.

Yönetimde olsalardı ekonomik sorunlara dair nasıl çözüm üreteceklerini de anlatan Böke, “Bugün yapılanların hepsini tersine çevirmek gerekiyor. Hukuk, adalet ve demokrasi kurulduğu anda güvene dair ilk büyük adım atılacak. Kaynağa erişim kolaylaşmış olacak. Hedefimiz uzun vadeli bir kalkınma stratejisi. Mutlaka kapsayıcı kurumları kurmamız gerekiyor. Kaynaklar yanlış kullanıldı. Kamu İhale Kanunu ayda bir değiştirildi. Biz değiştirmeyeceğiz. Varlık Fonu, olmayan varlıklar üzerinden kuruldu. Bir hortum hazineye bağlandı. Biz Varlık Fonu’nu kapatacağız. Bir vergi adaletsizliği var. Rantçının rahat yaşadığı, çalışanların ise ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğu bir sistem var. Asgari ücretliden vergi alan bir düzen yerine rantçı sermayeden vergi alınacak bir düzen kuracağız” dedi.