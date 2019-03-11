Selman Hasan Arslan kimdir? Selman Hasan Arslan nereli?

CHP’nin Edremit adayı Selman Hasan Arslan’ın disipline sevk edilmesiyle hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Selman Hasan Arslan kimdir?

SELMAN HASAN ARLSAN KİMDİR?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit/Mehmetalan’da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okuluna girdi..

1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit´te çalışmakta.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayıdır.