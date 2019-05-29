Mobbing skandalı! Sendika değiştirince tuvalet temizleme bitti

İzmir'in Alsancak İlçesi Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde engelli kadrosundan Sterilizasyon Merkezi'nde hizmetli kadrosuyla çalışan memur Fadimeana Demirel, iddiaya göre hastanenin Sağlık Bakım Hizmeti Müdürü Hayriye Marangoz tarafından Fizik Tedavi Salonunda görevlendirilerek tuvalet temizliği dahil temizlik işlerine verildi. Bu duruma tepki gösteren Fadimeana Demirel, hastane yönetimine dilekçe yazarak durumu bildirdi.

ENGELLİ MEMUR DİLEKÇESİNDE NE DEDİ?

Demirel dilekçesinde; “Kurumunuzda devlet memuru engelli personeli olarak hizmetli kadrosuyla görev yapmaktayım. Kurumunuz Sağlık Bakım Hizmeti Müdürü Hayriye Marangoz tarafından Sterilizasyon Merkezinde çalışmaktayken Fizik Tedavi Salonuna görevlendirildim. Burada tuvalet temizliği dahil tüm temizlik işlerini Müdire Hayriye Marangoz'un bilgisi dahilinde yaptırılmaktayım. Hastanemizde temizlik çalışanları varken bu işi bana zorla yaptırılması yasal mıdır? Ayrıca Cuma günleri mesaim saat 18:00- 18.30'a kadar uzamaktadır. Fazla mesai ücreti de talep etmeme rağmen tarafıma ödenmemekte. Mağduriyetimin bir an önce giderilip eski görev yerim olan sterilizasyon merkezinde yeniden görevlendirilmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim” diye yazdı.

Ancak Demirel, dilekçesine cevap alamadığı gibi iş alanı değiştirilmedi.

SENDİKA DEVREYE GİRDİ

Demokratik Sağlık Sendikası, üyeleri olan Fadimeana Demirel'in durumuyla ilgili hastane yönetimiyle görüştü. Demokratik Sağlık Sendikası İzmir Temsilcisi Ahmet Doğruyol, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; “Aile gariban. Arkadaşımız engelli ve konuşma zorluğu çekiyor. Yasalar açık. Verilecek işler engellerine göre düzenlenmek zorunda. Yapamayacağı bir işi vermek onlara açık açık eziyet etmektir. Ayrıca orada tuvalet ve diğer temizlik işlerini yapan personel de mevcut”

GÖREV DEĞİŞİKLİK SEBEBİ ÇOK İLGİNÇ

Doğruyol, görev değişikliğiyle ilgili ilginç bir duyum aldıklarını da belirterek, “Duyumumuz, Demokratik Sağlık Sendikası üyesi Demirel'in Memur-Sen sendikasına üye olmamasından kaynaklanıyormuş. Eğer bu gerçekse olay daha da korkunç. Şimdi eski yerine geri alındı. Sendikası da değişti mi acaba?” dedi. Fadimeana Demirel sendikasını değiştirerek yeniden eski görevine döndü.

SENDİKASINI DEĞİŞTİRDİ

Bu gelişmeler sonrası sendikasını değiştirmek zorunda kalan Fadimeana Demirel yeniden eski görevine döndü. Böylece engelli kadın memur tuvalet temizlemekten kurtuldu.