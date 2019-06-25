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Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL

İzmir'in Dikili ilçesinde domates yetiştirilen bir sera alev alev yanarken, zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

19:34 -
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Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde domates yetiştirilen bir serada yangın çıktı. Depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangın, bir anda her yeri sardı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İZMİR’İN DİKİLİ İLÇESİNDE DOMATES YETİŞTİRİLEN BİR SERA ALEV ALEV YANARKEN, ZARARIN YAKLAŞIK 4 MİLYON TL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

Saatler süren yangına çevre ilçelerden itfaiye ve ek su tankerleri desteği verildi. Bergama, Aliağa ve Menemen’den olmak üzere toplamda 6 itfaiye aracı ve İZSU’ya bağlı 8 su tankeri ile yangını kontrol altına aldı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

8 saat süren söndürme çalışmalarının ardından ortaya çıkan manzara hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda zararın 4 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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