Sera yangınında yanan kaplumbağa vicdanları sızlattı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde Cumhuriyet ve Konak mahallerinin kesiştiği tarlada yangın çıktı. 20-30 dönüm sera ve zeytin ağaçlarının yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük arazi alevlerden etkilendi. Alevler hızla seralara doğru ilerlerken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olaya ilk etapta vatandaşlar ve sera sahipleri bahçe hortumlarıyla müdahale etti. Sera sahiplerinden Hüseyin Ali Acun, telefonla durumdan haberdar olduğunu belirterek, hortumlarla müdahale ettiklerini belirtti. Yarım saat kadar müdahale ettiklerini ifade eden Acun, bir seranın bir blokunun yandığını ancak büyük bir sorun olmadığını aktardı. Yangının elektrik direğinden kaynaklandığını söyleyen Acun, 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini kaydetti.

“GÖRÜNCE VİCDAN AZABI ÇEKTİM”

Yangına mahallenin çocukları da eline aldıkları hortum ve ağaç dallarıyla müdahale etmeye çalıştı. Yangından korktuklarını ifade eden çocuklar, dumanların üstlerine doğru geldiğini söyledi. Çocukları en çok üzen ise, alevler arasında kalan minik kaplumbağa oldu. Yangın sırasında kaplumbağanın yandığını anlatan 13 yaşındaki Muhammet Yücel, “Şurada bir kaplumbağa vardı, yanmıştı. İnsanlar onun fotoğrafını çekiyordu. Kaplumbağa ölmüştü, onu gördüğümde çok vicdan azabı çektim. Yol kenarına bırakıp biraz su döktük ama ölmüştü” diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü. İHA