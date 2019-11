Servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için eşini benzin döküp yaktı

Şirinevler Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk sahibi Can (35) ile Güllü Y. (30) çifti arasında 15 gün önce kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Can Y, iddiaya göre bidondaki benzini eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep’in (12) üzerine dökerek çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan Güllü Y, ikinci kattan atlayarak ağır yaralandı. Olayda Zeynep ve Can Y. de yaralandı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güllü Y, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Can Y, Ergani Sulh Ceza Hakimliğince eşine yönelik “kasten öldürmek” ve kızına yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı.

“Şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu”

Suçunu itiraf eden Can Y., ifadesinde daha önce tartıştıkları konuların olay günü yeniden canlandığını, eşinin çalışmasını istemediğini ama ısrarı üzerine çalışmasına izin verdiğini öne sürdü. Can Y., tartışma anında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Eşim işe gidip gelirken şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Bu benim zoruma gidiyordu. Eşimle servis aracında şoförün yanına oturmamasını söylediğim için tartışmaya başladık. Eşim kendisine baskı uyguladığımı, dışarı çıkıp kendisini aracın altına atacağını söyledi. Kızımla bu duruma engel olmaya çalıştık. O sinirle odun kesme makinesi için saklamış olduğum benzini getirerek odaya döktüm. ‘Öleceksek beraber ölelim.’ dedim. Elimdeki çakmağı çaktığımı hatırlamıyorum. Benzini odaya dökerken benim ve eşimin üzerine sıçramış olabilir.

Birden beni ve eşimi alevler sardı. Suyla kendimi söndürmeye çalıştım. Aşağıya indiğimde eşim aşağıdaydı. Orada bulunan vatandaşlar onu söndürmeye çalışıyordu.” Can Y., pişman olduğunu belirterek, kızının, annesinin üzerine benzin döktüğünü gördüğüne ilişkin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.