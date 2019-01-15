Serviste unutulan Alperen’in ölümünde yeni gelişme!

İzmir'in Çiğli ilçesinde anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis sürücüsü Taner İşgören'in de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6 sanığa verilen 5 yıl ile 9 yıl arasındaki hapis cezası kararlarının temyiz edilmesinin ardından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki yargılamaya devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, yerel mahkemenin kararının bozulmasını, tutuklu sanık Taner İşgören, tutuksuz sanıklar Yurdagül İşgören, Bekir G. ve Dilara K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Ayrıca savcı, 'vahim ihmaller silsilesi neticesinde ölüme neden olmak'tan ise bu cezalarda yarı oranına kadar artırım talep etti.

Çiğli’nin Köyiçi Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.’ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ‘taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek’ suçlarından dava açıldı. Geçen 19 Temmuz’da Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Alperen’in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören’e 9 yıl, rehber personel Dilara K.’ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören’in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören’e 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.’ye 6 yıl, Bekir G.’ye 5 yıl, Ahmet S.’ye 5 yıl hapis cezası verildi.

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SANIKLARIN TEKRAR YARGILANMASINA BAŞLANDI

Kararların temyiz edilmesinin ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılan incelemede, yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksikliklerin bulunduğu gerekçesiyle, sanıkların tekrar yargılanmasına başlandı. Bu arada 14’üncü Ceza Dairesi heyetinin, yerel mahkemedeki yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunu yetersiz bulması üzerine yeniden hazırlattığı rapora göre, kreş sahibi Yurdagül İşgören, asli kusurlu bulunmuştu. Bunun üzerine bu yargılamada Yurdagül İşgören, serbest bırakıldı.

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SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI, CEZALARDA ARTIRIM İSTEDİ

14’üncü Ceza Dairesi’nde görülen üçüncü duruşmaya, tutuksuz sanıklar kreş sahibi Yurdagül İşgören, Dilara K., Ahmet S., Arzu G., Bekir G., Alperen Sakin’in ailesi, tarafların avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tutuklu sanık Taner İşgören ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ilk olarak Dilara K.’nin savunmasını yapmasından sonra Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Yerel mahkemenin kararının bozulmasını isteyen savcı, tutuklu sanık Taner İşgören, tutuksuz sanıklar Yurdagül İşgören, Bekir G. ve Dilara K. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Ayrıca savcı, ‘vahim ihmaller silsilesi neticesinde ölüme neden olmak’tan ise bu cezalarda yarı oranına kadar artırım talep etti. Savcı ayrıca, sanıklardan Arzu G. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar, yine Ahmet S. için ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Taraflara savunmaları için ek süre verilmesini de isteyen savcı, Taner İşgören’in yeniden yargılanması için de duruşma açılmasını talep etti. DHA