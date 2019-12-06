Ses kaydının ardından! ‘Pantoloncu müdür’ görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında “Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye ‘psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği’ iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyaya düşen ses kaydında; Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi’nin müdürü F.K.’nın, öğrencilere giydikleri pantolonların ölçüsü için hakaret etmesi yer alıyordu.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da skandalı Meclis gündemine taşımıştı.