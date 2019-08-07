‘Sessiz Tanık’ fotoğrafının sahibi o profesörden şikayetçi

16 Mart 1988’de dönemin Irak Lideri Saddam Hüseyin tarafından Halepçe’de ayaklanma çıkaran binlerce sivil insana karşı uygulanan kimyasal gaz saldırısında bölgeye giderek katliamın boyutunu “Sessiz Tanık” adını verdiği fotoğrafıyla anlatan ve fotoğrafıyla ulusal, uluslararası alanda bir çok ödülün sahibi olan Yusuf Öztürk, İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde görev yapan Prof.Dr. Özer Kanburoğlu’ndan “Sessiz Tanık” fotoğrafını izinsiz kullandığını söyleyerek şikayetçi olacağını söyledi.

“GAZETECİLERDEN İZİN ALINMADI”

Öztürk, Kanburoğlu’nun 2013 yılında raflarda yerini alan ve 70 TL’den satışa çıkarılan “Haber Fotoğrafçılığı” kitabını geçtiğimiz yıl tesadüfen gördüğünü söyledi.

Duruma isyan eden emektar gazeteci “Bu kitapta benim gibi ulusal ve uluslararası isim yapan gazetecilere ait fotoğraflar var. Prof. Dr. Özer Kanburoğlu da ‘Haber Fotoğrafçılığı’ adını verdiği bu kitapta tamamen bu fotoğraflardan ve hikayelerini de basında yer alan bilgilerle kopyala-yapıştır yöntemiyle oluşturmuştur. Yazılarda minik bir oynama yaparak sanki o gazetecilerle kendisi bizatihi görüşmüş gibi algı yaratmıştır. Halbuki benim gibi eserlerine yer verilen isimlerle gerçekten bir görüşme yapılmamıştır. Ve gazetecilerden izin almadan eserleri kitaba koyulmuştur.” dedi.

“MUTLAKA İZİN ALMASI GEREKİRDİ”

Söz konusu durumu görüşmek için Kanburoğlu’nu aradığını onun da kendisine, “Eserlerini aldığım kişi sayısı çok. Bu yüzden hepsiyle birebir görüşmem uzun zaman alacaktı. Bu sebeple de eserlerin kime ait olduğuna yer verdim” dediğini aktaran Öztürk “Halbuki bir fotoğraf aleniyet kazandı diye izinsiz kullanılamaz. Çünkü fotoğraf tek başına bir eserdir. Fotoğraftan alıntı bütünü almak anlamını taşır. Tek başına bir yazı, kitap, makale gibi eserlerden yasanın belirlediği ölçüde kullanmak alıntı olur. Ancak fotoğraf için durum böyle değildir. Bu nedenle kullanacak kişi veya kurum fotoğraf sahibinden yazılı bir izin alınması yasal ve ahlaki zorunluluktur” diye konuştu.