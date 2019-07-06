SETA’nın medya raporuna tepkiler büyüyor!

Merkezi Ankara’da bulunan ve kendisini kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu olarak tanıtan SETA Vakfı’nın hazırladığı raporda gazetecilerin yaptıkları haberler ve bunlarla ilgili yorumlara yer verildi.

Gazetecilerin paylaştıkları sosyal medya gönderileri ve çalıştıkları uluslararası medya kuruluşlarının isimleri kullanılarak hazırlanan rapora gazetecilerden tepki yağdı.

“FİŞLEME BELGESİ”

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) tepkisinde SETA’nın raporu için ‘fişleme belgesi’ ifadesi kullanıldı.

ÇGD’den yapılan açıklama şöyle;

“Gazetecilerin, gazetecilik yapmalarına dahi tahammül edemeyen, tüm gazetecileri belli kalıpta görmeyi hedef edinen, gazetecileri toplumun bir kesimine hedef göstermekten çekinmeyen SETA’nın fişleme belgesi, tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacaktır.

Türkiye’nin yeni ‘medya andıcı’ olarak gördüğümüz bu fişleme belgesini hazırlayan zihniyeti kınıyor, tüm meslektaşlarımızı basın ve kişisel özgürlüklerimize yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz.”

“HEDEF GÖSTERDİĞİ VE FİŞLEDİĞİ AÇIKTIR”

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin SETA’ya tepkisi ise”Raporun satır aralarında meslektaşlarımıza yönelik olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı, yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin isim isim, çalıştıkları kurumlar, yaşadıkları yerler de açıkça belirtilerek, hedef gösterildiği ve fişlendiği açıktır” şeklinde oldu.

Cemiyet tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Kamuoyuna…

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nca (SETA) 6 Temmuz 2019 günü ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ adı altında bir rapor yayımlanmıştır. SETA’nın “rapor” adı altında yayımladığı ve “andıç” belgesini anımsatan bu belge ile bir çok yayın kuruluşu ve meslektaşımız açıkça fişlenmiş, hedef gösterilmiştir. Bu raporla neyin amaçlandığı izaha muhtaç bir durumdur. Raporun satır aralarında meslektaşlarımıza yönelik olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı, yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin isim isim, çalıştıkları kurumlar, yaşadıkları yerler de açıkça belirtilerek, hedef gösterildiği ve fişlendiği açıktır.

Meslektaşlarımız hakkında etik sınırların dışında, herhangi bir araştırmaya dayanmayan, tamamen sosyal medya hesaplarından alınan ekran görüntüleri ile niyet okuma yöntemiyle hazırlanan bu belge, bir zamanların internet andıcı belgesini anımsatmaktadır.

Daha fazla düşünce özgürlüğü için yargı reformlarının konuşulduğu bir dönemde bu rapor Türkiye demokrasisine, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbe niteliğindedir.

Araştırma Vakfı iddiasında olan SETA’nın, gazetecileri fişlemek yerine bu kadar nitelikli gazetecinin neden yabancı medya kurumlarında çalışmak zorunda kaldıklarını veya yabancı medyanın okunma ve izlenme düzeyinin neden bu kadar yüksek olduğunu araştırmasının, toplumumuza daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak; aralarında üyelerimizin de bulunduğu meslektaşlarımız hakkında olumsuz algı yaratan; aralarında TRT'nin de bulunduğu bazı basın kuruluşları hükümete muhalif ve hatta meslektaşlarımızı bazı odaklara hedef göstermekten başka bir maksadı olmayan bu raporun

geri çekilmesi ve raporda ismi geçen gazetecilerden özür dilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Belgede ismi geçen meslektaşlarımızın karşılaşacağı herhangi bir olumsuzluğun tüm sorumluluğunun, arkadaşlarımızı fişleyen ve hedef gösteren SETA Vakfı’nda olacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız. GÜNEYDOĞU GAZETECİLER CEMİYETİ