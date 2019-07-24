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Sevgilisini önce aracından attı, sonra sürükledi!

İstanbul Eyüpsultan bir taksici aralarında yaşanan tartışmanın ardından Filistinli sevgilisini D-20 karayolunda zorla aracından attı. Genç kadının araca tekrar binmesini engellemek isteyen taksici aniden gaza basınca genç kadın sürüklenerek yaralandı. Olayın ardından genç kadın hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü ise gözaltına alındı.

Tugay SADAY
20:32 -
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İstanbul'da taksicilik yapan Abdülaziz Ö. bir süredir Filistinli Walaaml A. ilişki yaşıyordu. İkili arasında son günlerde kıskançlık sebebiyle sorunlar yaşanıyordu. Filistinli genç kadın aralarındaki sorunları konuşmak için Abdülaziz Ö.'nün aracına bindi.

Araç içerisindeki tekrar tartışmanın başlaması üzerine Abdülaziz Ö. D-20 Karayolunda kenara çekerek durdu. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taksici genç kadını zorla araçtan atarak gitmek istedi. Bu esnada seyir halindeki diğer sürücüler de durumu fark ederek tarafları sakinleştirmek istedi. Araçtan atılan genç kadın, tekrar binmek isteyince taksici aracın kapılarını kilitleyerek engel oldu.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kadının araca tekrar binme ısrarı üzerine Abdülaziz Ö. gaza basarak uzaklaşmak istedi. Bu esnada aracın kapısının kolundan tutan kadın, bir süre aracın peşinden sürüklendikten sonra düştü. Çevredeki sürücüler çaresiz kadını yol üzerinden kaldırarak sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis taksici Abdülaziz Ö.'yü gözaltına aldı. Kazaya davetiye çıkaran olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan taksicinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son güncelleme: android-time 20:33 24.07.2019
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