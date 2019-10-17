Sevgilisinin kocasını öldüren katilden kan donduran sözler

İzmit’te, geçen yıl kasım ayında yaşanan olayda Sibel Güntaç (32), plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan’a (42) eşi Hüsnü Güntaç’ı (32) öldürttü. Özcan, başından tabancayla vurduğu Güntaç’ı, yasak aşkıyla birlikte ormanlık alana gömdü. Kısa sürede yakalanan ikili tutuklanarak cezaevine kondu.

“SİLAHI FAHRETTİN’E BEN VERDİM”

Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Sibel Güntaç, “Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün ölecek miyim diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan’ı eve ben çağırdım. Silahı Fahrettin Özcan’a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu” dedi.

“KADINLIĞINI KULLANARAK BENİ KANDIRDI”

Fahrettin Özcan ise Sibel Güntaç’ın ifadelerini yalanlayarak, “Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Sibel Güntaç kadınlığını kullanarak beni kandırdı” diye konuştu. Mahkeme ikilinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)