Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanlığına getirilen ismin hayatı…

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanan Şeyda Nur Karaoğlu basında adı yer almayan bir isim ve bu sebeple birçok kişi Şeyda Nur Karaoğlu kimdir sorusunu soruyor. Hayatı hakkında bilinenler şu şekilde;

ŞEYDA NUR KARAOĞLU KİMDİR?

Şeyda Nur Karaoğlu; 2011 – 2014 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde bulundu. Ardından Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Şeyda Nur Karaoğlu Pazarlama Uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi’nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme almıştır.

DİĞER ATAMALAR

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.