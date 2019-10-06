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Seyir halindeyken ön lastiği patlayan araç bu hale geldi

Erzurum’da bir araç seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

16:16 -
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Edinilen bilgilere göre Erzurum'dan Tortum istikametine ilerleyen 25 DK 425 plakalı aracın ön lastiği bilinmeyen bir sebepten patladı. Lastiğin patlaması üzerine araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje ardından istinat duvarına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan kişiler ekiplerin çabası sonucunda çıkartılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Atatürk Atatürk Üniversitesi Erzurum kaza Sağlık
Son güncelleme: 16:36 06.10.2019
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