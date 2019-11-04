Şeytan elması otu nedir? Şeytan elması otu (Tatula) zararları nelerdir?

Şeytan elması otu ya da Tatula, diğer isimleri Datura stramonium ya da boru çiçeği olan Patlıcangiller familyasından şifalı bir bitkidir.1 metre kadar boylanabilen, dik gövdeli, bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları saplı, büyük, oval ve kenarları tam, az girintili veya lopludur. Çiçekleri beyazdır. Meyvesi, çok tohumlu bir kapsüldür. 10 kadar türü vardır. Bunlardan datura metel ve datura stramonium yurdumuzda yetişir. İlaçlarda yaprakları ve tohumları kullanılır.

TATULA BİTKİSİNİN FAYDALARI

Tatula bitkisi nefes darlığını giderir.

Astımda faydalıdır.

Uyuşturucudur.

Spazm giderir.

Ağrıları keser.

Terlemeyi, mide ve tükürük salgılarını azaltır.

TATULA BİTKİSİNİN ZARARLARI

Tatula çok zehirli bir bitki olduğundan mutlaka uzman doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Tatula bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve tohumları kullanılır. Tohumlarından elde edilen tentür ya da yağ kullanılabilir. Sigara şeklinde nefes darlığını gidermek için kullanılabileceği gibi merhem halinde ağrı giderici olarak da kullanılmaktadır.