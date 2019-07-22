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SGK’yı dolandıran çete çökertildi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında muhasebeci Devirm A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

21:13 -
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SGK’yı dolandıran çete çökertildi!

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından yapılan operasyona; Ö.A., A.İ.Y., İ.E., D.A. ve O.Ç.’nin, sahte iş görmezlik raporu alarak SGK’yı 353 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ.Y. ve O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, SGK´da memur olarak çalışan Ö.A. ve muhasebe elemanı İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri muhasebeci Devrim A.´nın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor. DHA

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