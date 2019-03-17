Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji’den son hava durumu raporu

Hafta sonu bitiyor ve ilk iş günü hava durumunun nasıl olacağına dair merak seviyesi artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle;

Ankara: Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 18



Antalya: Az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14