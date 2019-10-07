Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji’den son dakika uyarıları ve yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU’YA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtınalı (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 28, Ağrı'da 22, Erzincan'da 25, Kars'ta 20, Ardahan'da 18, Erzurum'da 19 derece olacak.

Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan Refahiye'de 2,4 en yüksek sıcaklık ise Iğdır merkezde 30 derece olarak ölçüldü.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28