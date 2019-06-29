Sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya çevreleri ve Kocaeli’nin doğu ilçeleri, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir'in kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Gün boyu parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenen İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan rüzgarlı havanın da gün içerisinde etkili olacağı tahmin ediliyor.