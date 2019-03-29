Şiddetli rüzgar İzmir’i etkisi altına aldı

İzmir'de, sabah saatlerinden itibaren esen şiddetli rüzgar akşam saatlerinde hızını arttırarak hayatı olumsuz etkiledi. Bahar aylarının gelmesiyle kalabalıklaşmaya başlayan Kordon Boyu'ndaki banklarda, fırtınayla beraber oluşan dalgalar nedeniyle kimse oturamadı. Zaman zaman saatteki hızı 45 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kişiler yürümekte zorlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ’den yapılan açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 17.45’ten itibaren iptal edildiği bildirildi.

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RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İzmir’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetini artırarak devam edecek. Saatte 75 ile 90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına nedeniyle sıcaklıkların düşeceğini ve İzmir, Manisa, Balıkesir’in iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli zirai don riskinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçileri, gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.

FIRTINA MADDİ HASARA SEBEP OLDU

İzmir'de, gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Bornova'da Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde, bir binada ulunan tabeladan fırtına nedeniyle kopan demir parçası, hemen önündeki otomobilin ön camının üzerine düştü. Cam kırılırken, yaralanan otomobil sürücüsü Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şokuyla kendinden geçen sürücü, ikisi park halinde olan 3 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

Bayraklı'da bulunan Özkanlar Mahallesi'ndeki bir parkta ise, yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi önünde de ağaç devrildi. Olayda bir otomobilde küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Yine Bayraklı'daki Adalet Mahallesi'nde bulunan Kızılay'a ait bir giyim bağış konteyneri de, rüzgardan ötürü devrilerek sürüklendi. Konteyner, üç metre uzaklıktaki otomobile çarparak durabildi. DHA