Siirt Eruh’ta PKK’lı teröristlerin 3 sığınağı imha edildi 

İl Jandarma Komutanlığı’nca, Eruh’un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17’ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında mayın arama köpeği ‘Posta’nın da katılımıyla yapılan aramada biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi. Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 Kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 Kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar ise imha edildi.
ERUH (Siirt),(DHA)
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