Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

İLGİLİ HABER Mardin ve Siirt'te 7 terörist öldürüldü

Bu kapsamda, Siirt'te devam eden operasyonlar sonucu, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı. Ayrıca açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. DHA