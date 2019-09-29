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Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20:51 -
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Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

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Bu kapsamda, Siirt'te devam eden operasyonlar sonucu, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı. Ayrıca açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. DHA

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Son güncelleme: 20:52 29.09.2019
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