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Siirt’te hastanede yangın

Siirt’te, özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay nedeni ile hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

12:44 -
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Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve hastane personeli, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hastalar hızlı bir şekilde tahliye edilip durumu ağır olanlar başka hastanelere sevk edildi. Foto: AA

Yangının çıktığı hastaneye 2 itfaiye aracı sevk edilirken, trafik polisleri de itfaiye araçlarına yardımcı oldu. Yangın nedeni ile hastanede bulunan hastalar tahliye edilirken, polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen hastane personeline bahçede ilk müdahaleleri yapıldı. Foto: İHA

Durumu ağır olan hastalar başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlattı.

Sağlık Siirt yangın
Son güncelleme: 13:28 05.11.2019
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