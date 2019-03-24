Sıkıntıları biliyorum çünkü ben halkım

Röportaj: Yüksel ŞENGÜL

– Bugüne kadar siyasetle temasınız oldu mu hiç?

Siyaset yapmak aklımın ucundan bile geçmedi.

– Sizi kim ikna etti?

Beni kimse ikna etmedi, ben kendi kendimi ikna ettim. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal çok değerli, pırıl pırıl bir insan. Üsküdar'ı bana teklif edince çok heyecanlandım. Yıllardır yüreğimde biriken enerjim fışkırmaya başladı.

– Halkın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını biliyor musunuz?

Elbette halkın sıkıntılarını biliyorum. Çünkü ben halkım. Yaşananları gördükçe hep çareler aradım. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve hayvanlara karşı çok hassasım. Allahım bana para ver onlara yardım edeyim dedim yıllarca.

– Üsküdar'la ilgili projeleriniz nedir?

Şayet başkan seçilirsem Atatürk'ü Üsküdar'a getireceğim. Üsküdar Meydanı'nda ne yazık ki Atatürk büstü bulunmuyor, bu büyük bir eksiklik. Kızkulesi çok önemli bir turizm figürüdür, tarihi vardır. Eyfel Kulesi, Paris'e müthiş bir turizm potansiyeli sağlıyorsa Kızkulesi de Üsküdar için müthiş bir turizm potansiyeli yaratabilir, bunu hayata geçireceğim. Üsküdar betonlaştı, insanlar gülmüyor, onların yüzünü güldürmek istiyorum. ‘Yapayım da görün' benim sloganımdır.

– Siyasette seçim sonrasında ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' diyenler de olmuştu… Bu kadar kolay mıdır atı alıp Üsküdar'ı geçmek?

Evet, ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' diyenler oldu. Gün gelir ‘Attan düştü, eşeğe bindi' de derler. Çok özlü sözlerimiz var, mesela ‘Düşmez kalkmaz bir Allah' gibi…