Silah çeken polislere aldırış etmeden kaçtılar

Olay Tem Bağlantı yolu Edirne istikameti Bayrampaşa mevkiinde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen trafik polisleri Edirne istikametinde seyir halindeki 26 B 9087 plakalı panelvan minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Polis ekipleri minibüs sürücüsüne Bayrampaşa mevkiinde ‘DUR’ ikazında bulundu. Polisleri gören sürücü minibüsü kenara çekerek araçtan kaçtı. Sürücünün kaçtığını gören polis ekipleri minibüste inceleme yapınca aracın arkasının kaçak göçmenlerle dolu olduğunu tespit etti.

60 KAÇAK GÖÇMEN POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Polis ekipleri hemen telsizden olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören yabancı uyruklu kaçak göçmenler kapıları açarak inmek istedi. Bunun üzerine de polis ekipleri silahını çekerek göçmenlere durmalarını söyledi. Polisin silahını çekmesine aldırış etmeyen yaklaşık 60 kaçak göçmen minibüsten aşağı inerek sağa sola kaçarak izlerini kaybettirdiler. Kimi göçmen D-100 Karayolu istikametine kaçarken kimisi de Tem Otoyolu istikametine ve Bayrampaşa istikametine kaçtı.

Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine gelen takviye ekipleri göçmenlerin kaçtığı yönlerde çalışma başlattı. Göçmenlerin taşındığı minibüs ise polisin incelemesinin ardından çekici ile otoparka çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL,(DHA)