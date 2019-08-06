Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şile’de denizde kaybolmuştu! Cesedi Riva’da bulundu

Şile'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz Riva'da bulundu.

19:10 -
Haberler Gündem
Şile’de denizde kaybolmuştu! Cesedi Riva’da bulundu

Geçen pazar günü akrabalarıyla birlikte Şile Kurna Plajı’na denize girmek için gelen 17 yaşındaki Emir Bozkızıl, girdiği denizde kaybolmuştu. Emir’i arama çalışmaları bugün de devam etti.

Aramalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AKUT katıldı. Kayalıklarda bekleyen aile yakınları arama çalışmalarını yakından takip etti.

İLGİLİ HABERŞile'de denize giren Emir'i arama çalışmaları ikinci günündeŞile'de denize giren Emir'i arama çalışmaları ikinci gününde

İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri’nin, Beykoz Riva açıklarında yaptıkları aramalarda, saat 18.00 sıralarında Emir Bozkızıl’ın cesedi bulundu.

Denizde bulunarak karaya çıkarılan gencin cesedi, Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 19:20 06.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more