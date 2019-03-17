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Silivri’de 2 kişi define ararken tünelde zehirlendi

İstanbul'un hemen dibindeki Silivri'den akıllara zarar bir haber geldi. Silivri'de kiraladıkları evin altında define arayan kafadarlar tünel kazdı. Korbonmonoksitten zehirlendiği düşünülen iki kişi tünelin inşaatında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

13:34 -
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Silivri’de 2 kişi define ararken tünelde zehirlendi

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

istanbul Valiliği’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak’ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart’ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2’si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır” deniydi.

Eren ERMİŞ – Ersan SAN -/İSTANBUL,(DHA)

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Son güncelleme: android-time 14:07 17.03.2019
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