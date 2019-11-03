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Silivri’de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

21:03 -
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Kaza, Silivri’de D100 karayolu Çanta Mevkii Edirne istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 07 SV 362 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada, Abdullah M. (39) ve Bulem M.(6) hayatını kaybederken, Gülay M., Muhammet M.(14) ve İbrahim M.’nin (6) yaralandı.

SİLİVRİ D100 KARAYOLUNDA BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK BARİYERE ADETA OK GİBİ SAPLANDI. FOTO:İHA

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler ve kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken,  hayatını kaybeden kız çocuğu Bulem M. ile yaralanan İbrahim M.’nin ikiz kardeş oldukları öğrenildi. DHA

Edirne hastane kaza otomobil Polis Sağlık trafik
Son güncelleme: 21:12 03.11.2019
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