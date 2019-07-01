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Silivri’de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı

Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı. 

13:03 -
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İstanbul Silivri’de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ’dan Çatalca’ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Son güncelleme: android-time 13:40 01.07.2019
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