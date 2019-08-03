Silivri’de korkutan yangın!

Yangın, saat 17.30 sıralarında Altınorak Mevkii’nde bulunan bir inşaatta çalışan yaklaşık 100 işçinin kaldığı konteynerlerde çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında alevler konteynerleri sardı. Yoğun dumanın çıktığını gören işçiler kendilerini dışarıya attı. Bazı işçilerin eşyalarını toplayarak, bavullarıyla yangının olduğu alandan çıktığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İşçilerin kaldığı konteynerlerde hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA