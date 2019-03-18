Pes artık! Şimdi de Çanakkale siyasete alet oluyor!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Marmara Caddesi’nde sergilenen tiyatro oyununda doktor rolünü oynayan AKP Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, bazı vatandaşların tepkisini çekti, “Çanakkale’yi bari siyaset için kullanmayın” dedirtti.

“ÖNÜMÜZ SEÇİM, İNŞALLAH ZAFER MUHAKKAK OLUR”

Çanakkale Zaferi’nin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyleyen Ulusoy, “Bir oyun sergilenecekti ve biz de bunu aktif bir şekilde yapmak istedik. Bana ‘Siz tabip komutan olur musunuz?’ diye sordular. Ben zaten tabibim. Şeref duyacağımı söyledim. Dünyaya örnek hizmetler yapmış askerimizin üniformasını giymek kadar büyük bir şeref yok. Çanakkale hiç bir zaman unutulmamalı. Çanakkale Zaferi’nde 21 yaş üzeri çok kişi yoktur. Bizim geleceğimiz için bunu yapmışlar. Biz de tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu bayrağın inmeyeceğini tekrar dile getiriyorum. Bu vatanı hiç kimse bölemez. Önümüz seçim inşallah zafer muhakkak olur. Avcılar için güzel olur” dedi.



DHA-İHA