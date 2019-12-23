Sinan Aygün’den Mansur Yavaş’a cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisini FETÖ’cülükle suçladığını belirten eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, şunları söyledi:

Ben ona diyorum ki “Benden rüşvet istediler, benden para istediler.” İrtikapa girer bu diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki “Sinan Aygün FETÖ’cü…” “Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50'sine el koysunlar” diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni nasıl kötüye bağlamaya çalışıyor…

“Parayı FETÖ'cülere verdi, yurt dışına kaçtı” diyor. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunun araştırın bakalım. FETÖ'cülükle suçlanacak en son insan benim.

“EL KONULAN MALLARIMI ALAMADIM”

Bunu da ilk defa söylüyorum. Ergenekon hakimleri denen alçaklar yargılanıyorlar. Ben her davasına gidiyorum bu adamların, peşini bırakmayacağım bu adamların. Ve tekrar ben 1 Temmuz 2019 tarihinde bana karakoldan bir yazı geldi. “Şüpheli Sinan Aygün gel ifadeni ver” diye. Ben FETÖ'cüyüm ya, ortak çalışıyorum ya… Yapmış olduğum hakaretlerden dolayı FETÖ'cü savcılar beni savcılığa bildirmişler. Ben tekrar başladım yargılanmaya… Niye? FETÖ'cülere hakaretten.

Ben FETÖ'cü olsam, benim başıma bunlar gelir miydi? Benim 1 Temmuz 2008'de el konulan param, el konulan mallarım; bugün ayın 23'ü, 10.15 itibariyle hâlâ alamadım. Harf sırasına göre iade ediliyor. Şu mallarımı da iade etsinler de onları da satayım inşaatımı bitireyim diye düşünüyorum.