Sinan Aygün’ün hayatı… Sinan Aygün kimdir ve nereli?

Gündemdeki isim Sinan Aygün geçmişte CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girdi. Sinan Aygün, bunun yanında ATO Başkanlığı da yaptı. İş insanı ve siyasetçi kimliği ile tanınan Sinan Aygün uzun yıllardır iş hayatı içerisinde yer alıyor…

SİNAN AYGÜN KİMDİR?

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumlu, İş adamı ve siyasetçi olan Sinan Aygün ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Sinan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. İş hayatına atılan ve inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Aygün, mütaahitliğe başladı. Bunun yanında inşaat malzemeleri satışı da yapan Aygün, Fuat Ünal’ın ardından 1998 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi. Aygün, 2002’de yapılan seçimlerin ardından bu görevine devam etti. 2002 yılında, Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği (İZDER) Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ü,”Yılın Adamı” seçti. Sinan Aygün 2006’da gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde,161 geçerli oyun tamamını alarak 4 yıllık bir süre için daha ATO Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.

1 Temmuz 2008 sabahı, Ergenekon Soruşturması kapsamında yapılan operasyon ile İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel'in talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınmıştır. Ergenekon soruşturması kapsamında Beşiktaş adliyesinde sorgulanan ATO Başkanı Sinan Aygün nöbetçi mahkeme kararı ile tutuklandı . 14 Temmuz 2008'de Sinan Aygün'ün avukatının tutuklama kararına yaptığı itiraz kabul edildi ve ATO Başkanı Aygün ve Barbaros Altıntaş serbest bırakıldı.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara 2. Bölge 3. sıra adayı oldu ve seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi. Bir dönem milletvekilliği yapan Sinan Aygün, evli ve 1 çocuk babasıdır.