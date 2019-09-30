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Sınıf öğretmeni vitesleri karıştırdı, ciple dere kanalına uçtu

Karabük'te, sınıf öğretmeni Mefkure Şirin Bozkurt (52), iddiaya göre vitesini geri yerine ileriye taktığı cip ile dere kanalına uçtu. Bozkurt kazayı yara almadan atlatırken cip, kanala düşmeden asılı kaldı.

20:03 -
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Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi´nde meydana geldi. Kartaltepe İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Mefkure Şirin Bozkurt, kayınvalidesini hastaneye götürmek için evinin önüne geldi.

Mefkure Şirin Bozkurt yönetimindeki 78 BZ 637 plakalı cip, sürücüsünün otomatik vitesini geri yerine ileri takması sonucu hareket ederek demir korkulukları yıkıp 3 metreden dere kanalına uçtu. Cip kanala düşmeden asılı kalırken, Bozkurt, çevredekilerin yardımıyla cipten çıkartıldı.

Derya Bozkurt, eşinin kaza yaptığını haber alınca yaklaşık yaklaşık 300 metre uzaklıktaki iş yerinden koşarak geldi. Derya Bozkurt, eşinin kazadan yara almadan kurtulduğunu görünce rahat nefes aldı.

DHA

Haber Karabük kaza
Son güncelleme: 20:14 30.09.2019
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