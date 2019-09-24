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Sınır dışı edildi!

İzmit'te, polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenlendi. Evde yakalanan Azerbaycan uyruklu kadınlardan A.K. (33) gözaltına alınırken, R.A. (35) ise sınır dışı edildi.

20:47 -
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit’in Turgut Mahallesi’ndeki fuhuş yapıldığı öne sürülen evi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azeri 2 kadını yakaladı.

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Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. ise gözaltına alındı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.  DHA

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Son güncelleme: 20:52 24.09.2019
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