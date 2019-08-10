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Sınır ötesinde 6 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi' denildi.

11:07 -
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Sınır ötesinde 6 PKK’lı terörist daha öldürüldü
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