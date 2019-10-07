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Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiası! Kaymakamlıktan açıklama

Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılmasına ilişkin valiliğin kararı olduğu yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

23:32 -
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Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiası! Kaymakamlıktan açıklama

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğsundaki PKK terör örgütü PYD-YPG'yi temizlemek için planladığı sınır ötesi operasyon kararının ardından sınırdaki mahallelerin boşaltılacağı iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Ceylanpınar Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararının olduğu”na ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

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RESMİ SİTELERE BAKILMASI İSTENDİ

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir” ifadesine yer verildi. AA

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