‘Sınırın Güvercinleri’

Barış Pınarı Harekâtı altıncı gününde tüm hızıyla sürüyor. Operasyonun ilk günlerinde terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa ve Mardin’in sınır bölgelerine havanlı saldırı düzenlenmiş saldırılarda 18 sivil vatandaş yaşamını yitirmişti.

Saldırılar sonucu onlarca ev de kullanılamaz hale gelmişti. Şanlıurfa’nın sınırdaki yerleşim yerlerinden Akçakale ilçesine de aralıklarla saldırılar düzenlendi. Havanlı saldırılarda Bedir Dal isimli vatandaşın yaşadığı ev de isabet alarak kullanılamaz hale geldi.

GÜVERCİNLERiNİ TERK ETMEDİ

Evi kullanılamaz hale gelen Bedir Dal'ın tek tesellisi ise evinin çatısında beslediği güvercinlerine zarar gelmemesi oldu.

Güvercinlerini bırakıp gitmeyen Dal, gününün büyük bölümünü evinin çatısında güvercinleri ile birlikte geçiriyor.

“Allah’a şükür havan eve isabet etti ancak kuşlara zarar gelmedi.” diye Dal “Bunlar sınırın savaşçı kuşları. Saldırı esnasında evin altındaydım.

Hemen yukarı fırlayıp güvercinlerin yanına gittim.” dedi.

“EV TAMİR EDİLİR AMA GÜVERCİNLER…”

Güvercinleri için “Bunlar özgürlüğün en güzel temsilcileri, inşallah Suriye’de kısa sürede özgürlüğüne kavuşacak.” diyen Dal sözlerini şöyle sürdürdürdü “Güvercinlerim için evimi terk etmedim. Bunları bırakıp nereye gidebilirim? Evim hasar gördü ancak o kadar önemli değil. Tamir edilir… Önemli olan güvercinlerim. 6 gün sonra güvercinlerimi kafeslerinden çıkarabildim.”

300 GÜVERCİNİ VAR

Bedir Dal’ın farklı cinsten yaklaşık 300 güvercini bulunuyor. Güvercinlerin piyasa değeri ise 20 ile 20 bin lira arasında değişiyor.

TEL ABYAD’DA SMO BAYRAĞI

Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad’da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı. Bu anlar Tel Abyad’ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.