Sinop AKP Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü kimdir? Ali Çöpçü kaç yaşında?

Geçtiğimiz aylarda Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı açıklanarak Sinop AKP Belediye Başkan adayı olan Ali Çöpçü iki dönemdir AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Peki, Peki, Ali Çöpçü kimdir, kaç yaşında? İşte, Ali Çöpçü hakkında merak edilenler…

ALİ ÇÖPÇÜ KİMDİR?

Sinop’ta 1981 yılında doğan Ali Çöpçü, ilk, orta ve lise öğrenimimi kentte tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çöpçü, analiz, denetim ve muhasebe alanlarında eğitim aldı. İki dönemdir AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Çöpçü, evli ve bir çocuk babası.

AK PARTİ SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Ayancık belediye başkan adayı Recep AK

AK Parti Boyabat belediye başkan adayı Şefik ÇAKICI

AK Parti Erfelek belediye başkan adayı Mehmet UZUN

AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı Hasan PEKER

AK Parti Türkeli belediye başkan adayı Veysel ŞAHİN

AK Parti Gerze belediye başkan adayı Cevat ŞENSOY

AK Parti Dikmenbelediye başkan adayı Adnan ACAR

AK Parti Durağanbelediye başkan adayı Ahmet KILIÇASLAN