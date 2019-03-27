Sinop Belediye Başkanı adayı Barış Ayhan kimdir? CHP adayı Barış Ayhan nereli?

Sinop Belediye Başkanı adayı Barış Ayhan 31 Mart seçimlerinde CHP’den katılıyor. CHP Sinop il başkanlığı yanı sıra Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği de yapan Barış Ayhan kimdir merak ediliyor. İşte CHP Sinop Belediye Başkanı adayı Barış Ayhan hakkında merak edilenler…

BARIŞ AYHAN KİMDİR?

Evli ve iki kız çocuk babası olan Barış Ayhan, 1974 yılında Sinop’ta doğdu. 2003 yılından beri CHP’de aktif rol alan Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Partisinde, il kongresinde yönetim kurulu, İl Saymanlığı görevi, 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis üyesi, 2015 yılında gerçekleşen 36. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliği görevi gerçekleştirirken 2018 yılında gerçekleşen 37.Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl başkanı ve Kurultay delegesi seçildi.

Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir.

CHP SİNOP BELEDİYE BAŞKANI ADAYI

SİNOP MERKEZ CHP BARIŞ AYHAN

SİNOP GERZE CHP OSMAN BELOVACIKLI

SİNOP DURAĞAN CHP MUSTAFA EKER

SİNOP DİKMEN CHP SAİM İSTANBULLU

SİNOP AYANCIK CHP HAYRETTİN KAYA

SİNOP ERFELEK CHP MUZAFFER ŞİMŞEK