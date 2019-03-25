Sinop, Karadeniz’in çekim merkezi olacak

“Vizyonunu eğitim, kültür ve turizm kenti olma yolunda belirlemiş olan ilimizi bu vizyona bağlı kalarak yakın gelecekte Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere taşıyacağız” diyen CHP'li Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan, “Misyonumuz da, katılımcı, şeffaf, özgürlükçü ve hesap verebilen bir yönetim anlayışı” dedi. Barış Ayhan şu açıklamalarda bulundu:

TURİZM-KÜLTÜR ALANI

“Yeni Nesil Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı, birlikte üretim, birlikte paylaşmak, mazeret yerine çözüm üretmek, herkesin kendisini çözümün bir parçası olarak hissetmesini sağlamak önceliğimiz olacaktır. Proje aşamasında olan Kuzey Çevre Yolu'nun hayata geçirilerek 4 ana arterin ikisinin şehre giriş ikisinin de çıkış olarak düzenleneceği yeni bir trafik düzeni getireceğiz. Karayolları arazisine yapılacak katlı otopark, Pazaryeri'nin arkasında yapılacak yeni düzenlemeler ile otopark sorununa çözüm bulacağız. Boş arazilerin otopark olarak değerlendirilmesi için harekete geçeceğiz. Balıkçılarımızın sorunlarına çözüm olabilecek aynı zamanda Sinop'a nefes aldıracak bir regresyon alanı yaratacağız. Sinoplu'nun dinlenebileceği, boş zamanlarını değerlendirebileceği ortamlar sağlayacağız. Aynı zamanda balıkçılarımızın da ahşap teknelerini onarıp bakımlarını yapabilecekleri tıpkı bir araç muayene istasyonu mantığı ile çalışan özerk bir yönetim oluşturularak randevu sistemiyle çalışan istasyonlar yapılacak ve bunun yanı sıra ahşap tekne üretiminin sergilendiği, ağ üretiminin nasıl yapıldığını gelen turistlere canlandırılarak anlatıldığı yeni bir turizm alanı oluşturulacak. Buzhane'nin restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi sağlanacak. Sinop'a hiç yakışmayan bir durumda bulunan kodes teller ve paslı demir kapısı ile harabeyi andıran bu alan, ilimize yakışır hale getirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır.”

Üreten belediye olacağız

İlimizde bulunan sivil mimari örneği binaların envanterleri çıkarılacak, restorasyonu gerçekleştirilerek turizme ve sosyal yaşama katılıma kazandırılacaktır. Yeşil alanlarımızı oluşturarak, çalışma sağlayacak seralar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyduğumuz kent mobilyalarını ve çocuk parklarında kullandığımız ekipmanları da kendimiz üretecek ve çevre illere de satışını yaparak gelir ve istihdam yaratacağımız ahşap atölyesi ile kente gelir ve istihdam sağlayacağız.

Tarihi surlar meydana çıkacak

70'li yılların başında yapılan ve halen yeşil alan üzerinde bulunan, tarihi kale surları ve tarihi saat kulesinin önünde bir perde gibi duran belediye hizmet binası artık Sinoplular'ın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bu binayı Sinop'a yakışır bir hizmet binası yapmak önceliğimizdir. Ayrıca kent dışına taşınması artık elzem olan adalet sarayı ve hükümet konağı ile birlikte belediye başkanlığı binası da Sinoplular'ın hizmetine konulmalıdır. Mevcut binalar ve özel idareye ait iş hanı da yıkılarak tarihi surlarımız gün yüzüne çıkarılacak.