Sipahi, Çekmeköy’de hem kaybetti hem kaybettirdi

Yerel seçimlerde AKP'nin yüzde 42.85 oy oranı ile seçimi kazandığı Çekmeköy ilçesinde ilginç bir tablo ortaya çıktı. CHP'nin yüzde 32.25 oy aldığı Çekmeköy'de eski CHP'li yeni DP'li Hüseyin Avni Sipahi yüzde 22.12 oy aldı. AKP ile CHP arasındaki yaklaşık yüzde 10'luk farkın, DP'nin aldığı yüzde 22.12'lik oy ile kapanması ve ilçeyi CHP'nin kazanma ihtimali vardı. Ancak oyların dağılımı sonucunda seçimi AKP kazandı. Bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olan Hüseyin Avni Sipahi, gündeme hep tartışmalarla geldi.

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ KİMDİR?

Hüseyin Avni Sipahi, 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Çekmeköy, Taşdelen Belde Belediye başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy'de CHP'nin belediye başkan adayı olarak seçime girdi ve az bir farkla kaybetti. Daha sonra CHP'den belediye meclis üyesi olan Sipahi, 17-25 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınınca partide büyük kriz çıktı. Sipahi, CHP'den istifa ederek bağımsız kaldı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediyesi'ni yönelik operasyonda da hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Sipahi, daha sonra İBB ve Beşiktaş Belediyesi bağımsız meclis üyeliğinden istifa etmişti.